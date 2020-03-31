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До будівництва доріг будуть залучати міжнародні компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури працює над тим, щоб до будівництва доріг в Україні були залучені кращі компанії.
Дивися повний текст До будівництва доріг будуть залучати міжнародні компанії - Криклій
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