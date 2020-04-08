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Спрощення соціальної допомоги
під час карантину: що...

Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:50

Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації у Telegram-каналі пояснило, що саме передбачає відповідний документ.

Дивися повний текст Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що передбачено.
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