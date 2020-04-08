Міністерство цифрової трансформації у Telegram-каналі пояснило, що саме передбачає відповідний документ.
Дивися повний текст Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що передбачено.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 15:50
Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що передбачено.
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:50
Спрощують, а з мене і сина, крім наданих обов'язкових документів до центру зайнятості вимагають ще й довідки, то за участь у виборах, то договора з минулих місць роботи...
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:59
Для чого приймати закони,якщо все одно органи соціального захисту вимагають документи,навіть якщо пояснюєш що не можна їх на даний час отримати.
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:39
А сироти и не кому не нужны. Инвалид получат а сироти тоже как инволиди только у сирот радители умерли а инвалид другой случий. Если у нас нет пенций по матери кормилец. Но не надо забывать что мы сироты. Или вам посрать на сирот. Ну да вам из 65% людей не понять что такое рости без матери. У вас есть мама и папа вы их срадостью можете назвать мама и папа а сироти не когда в жизни это не скажут бо их бросили. Если у вас есть душа то и дайте помощь сиротам у которых нет родителей и лешыни родительских прав. Им не кто не когда не поможет хоть сейчас помогите когда короновируса в Украине им на лекарство хоть будет...
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