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Спрощення соціальної допомоги
під час карантину: що...

Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:50

Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації у Telegram-каналі пояснило, що саме передбачає відповідний документ.

Дивися повний текст Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що передбачено.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:50

Спрощують, а з мене і сина, крім наданих обов'язкових документів до центру зайнятості вимагають ще й довідки, то за участь у виборах, то договора з минулих місць роботи...
bstepovy
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:59

Для чого приймати закони,якщо все одно органи соціального захисту вимагають документи,навіть якщо пояснюєш що не можна їх на даний час отримати.
strocinskaolga
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:39

А сироти и не кому не нужны. Инвалид получат а сироти тоже как инволиди только у сирот радители умерли а инвалид другой случий. Если у нас нет пенций по матери кормилец. Но не надо забывать что мы сироты. Или вам посрать на сирот. Ну да вам из 65% людей не понять что такое рости без матери. У вас есть мама и папа вы их срадостью можете назвать мама и папа а сироти не когда в жизни это не скажут бо их бросили. Если у вас есть душа то и дайте помощь сиротам у которых нет родителей и лешыни родительских прав. Им не кто не когда не поможет хоть сейчас помогите когда короновируса в Украине им на лекарство хоть будет...
lolitademanenko54
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