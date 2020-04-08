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Чи захищені пенсіонери від
звільнення в карантин -...

Чи захищені пенсіонери від звільнення в карантин -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:48

Чи захищені пенсіонери від звільнення в карантин -...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до законодавства, звільнення у період дії карантину заборонено.

Дивися повний текст Чи захищені пенсіонери від звільнення в карантин - пояснення Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:48

Держава? А ну ка ссылку на закон!
sensei
 
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