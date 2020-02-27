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Збанкрутувала компанія OneWeb,
яка створювала глобальну...

Збанкрутувала компанія OneWeb, яка створювала глобальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 07:58

Збанкрутувала компанія OneWeb, яка створювала глобальну...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія OneWeb, яка планувала вивести у космос сотні супутників для глобальної роздачі інтернету, оголосила про банкрутство. Тут теж не обійшлося без коронавірусу.

Дивися повний текст Збанкрутувала компанія OneWeb, яка створювала глобальну мережу роздачі інтернету.
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США купит и приватизирует, для этого триллионы и печатают, фрс уже ручной у Трампа.
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