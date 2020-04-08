RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кількість безробітних у період
карантину зросла на 40...

Кількість безробітних у період карантину зросла на 40...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 08:08

Кількість безробітних у період карантину зросла на 40...

Пропонуємо до обговорення:
За час карантину кількість безробітних зросла на 40 тис. осіб.

Дивися повний текст Кількість безробітних у період карантину зросла на 40 тис. осіб.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94619
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 08:08

Очень верим статистике, она никогда не врёт!
amc2000
 
Повідомлень: 614
З нами з: 09.12.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Спрощення соціальної допомоги під час карантину: що...
R2 » Нед 12 кві, 2020 15:50
2 313
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 кві, 2020 20:59
strocinskaolga
Хто робить найбільші запаси на час карантину
R2 » Суб 11 кві, 2020 12:56
1 344
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 12:56
zloj_kowboy
7 пропозицій від бізнесу для оптимізації роботи в період...
R2 » Суб 11 кві, 2020 12:36
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 12:36
silver_arrow_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18571)
13.04.2020 08:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.