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Кількість безробітних у період карантину зросла на 40...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 08:08
Пропонуємо до обговорення:
За час карантину кількість безробітних зросла на 40 тис. осіб.
Дивися повний текст Кількість безробітних у період карантину зросла на 40 тис. осіб
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Додано: Пон 13 кві, 2020 08:08
Очень верим статистике, она никогда не врёт!
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