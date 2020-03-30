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Як подати документи до Центру зайнятості онлайн під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 08:46
Пропонуємо до обговорення:
У Державному центрі зайнятості розповіли, яким способом можна подати документи для отримання допомоги в період карантину.
Дивися повний текст Як подати документи до Центру зайнятості онлайн під час карантину
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П'ят 03 кві, 2020 13:38
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