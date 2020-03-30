У Державному центрі зайнятості розповіли, яким способом можна подати документи для отримання допомоги в період карантину.
Дивися повний текст Як подати документи до Центру зайнятості онлайн під час карантину.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 08:46
Як подати документи до Центру зайнятості онлайн під час...
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Дивися повний текст Як подати документи до Центру зайнятості онлайн під час карантину.
Додано: Пон 13 кві, 2020 08:46
Перелік необхідних документів для реєстрації в центрі зайнятості тут. Відскануйте або сфотографуйте їх.
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