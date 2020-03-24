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Опалювальний сезон завершено з рекордним запасом газу -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 7 квітня в підземних сховищах газу (ПСГ) України перебувало понад 15,8 млрд куб. м газу. Це майже на 45% більше, ніж рік тому і рекордний обсяг за останні 30 років.
Дивися повний текст Опалювальний сезон завершено з рекордним запасом газу - Нафтогаз
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omb