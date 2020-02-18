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У ВР зареєстрували проект
закону про внесення змін до...

У ВР зареєстрували проект закону про внесення змін до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:29

У ВР зареєстрували проект закону про внесення змін до...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект опубліковано на сайті.

Дивися повний текст У ВР зареєстрували проект закону про внесення змін до бюджету: кому уріжуть зарплату.
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