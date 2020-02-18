Законопроект опубліковано на сайті.
Дивися повний текст У ВР зареєстрували проект закону про внесення змін до бюджету: кому уріжуть зарплату.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 10:29
У ВР зареєстрували проект закону про внесення змін до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ВР зареєстрували проект закону про внесення змін до бюджету: кому уріжуть зарплату.
Додано: Пон 13 кві, 2020 12:32
" лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами."
Отличная формулировка.Эти "лица" по окончании карантина компенсируют себе всё потерянное в тройном размере премиями и всевозможными надбавками.
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