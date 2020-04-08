Про це свідчать дані Національного банку.
Дивися повний текст У березні населення масово відкривало валютні депозити.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 10:38
У березні населення масово відкривало валютні депозити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У березні населення масово відкривало валютні депозити.
Додано: Пон 13 кві, 2020 12:06
Это сколько же надо иметь валюты в одних руках, что бы было выгодно ложить под 1,75%)))
Додано: Пон 13 кві, 2020 12:44
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