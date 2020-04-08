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У березні населення масово
відкривало валютні депозити

У березні населення масово відкривало валютні депозити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:38

У березні населення масово відкривало валютні депозити

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Національного банку.

Дивися повний текст У березні населення масово відкривало валютні депозити.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:06

Это сколько же надо иметь валюты в одних руках, что бы было выгодно ложить под 1,75%)))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:44

  dimonasvilli написав:Это сколько же надо иметь валюты в одних руках, что бы было выгодно ложить под 1,75%)))

Сколько угодно -- "не ложить" -- дает ровно 0% прибыльности.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:59

На біса така аналітика?
Гривня девальвувала за березень більше, ніж на 5,6%, тому насправді був відтік валютних депозитів.
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:43

Если позвонить 3700 то запись вас спросит про - заказать наличку. Это из-за нехватки валюты ее уже предварительно нужно заказывать.
Тот кто умный тот поймет. Жуков.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:59

p_a_l , выдача по записи лучше чем не выдача вообще ))
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:22

Да всё гораздо проще - люди бросились покупать $. Но т.к. в кассе банка даже без карантина валюты обычно нет, то покупали онлайн с открытием депозита на месяц чтобы не терять 0.5 % за пополнение карты для выплат (в привате давно такая процедура). Ну и плюс по истечению срока депозита - проще забрать именно $, а не в грн по курсу.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:41

Re: У березні населення масово відкривало валютні депозити

  RomanTik написав:то покупали онлайн с открытием депозита на месяц чтобы не терять 0.5 % за пополнение карты для выплат (в привате давно такая процедура).

Даю подсказку, все намного проще. С терминала пополняете Приват-вклад гривной и тут-же можете выводить на карту для выплат, без 0.5 % и месячного ожидания...
tigr-uu
 
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