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Нафтові гіганти домовилися:
ОПЕК+ планує найбільше в...

Нафтові гіганти домовилися: ОПЕК+ планує найбільше в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:59

Нафтові гіганти домовилися: ОПЕК+ планує найбільше в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на свої джерела.

Дивися повний текст Нафтові гіганти домовилися: ОПЕК+ планує найбільше в історії скорочення видобутку нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:00

Ну вот сорвался в пропасть страх, теперь - наверх! Через год по 100+.
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:40

Домовились, щоб ціна не впала нижче $20. Платоспроможного попиту немає, ціна не піднімається, як очікувалось, а Саудівська Аравія продовжує пропонувати дешеву нафту в Європу. По ходу, ціна тут другорядний фактор, іде перерозподіл сфер впливу на ринку.
svyatoslav_hromyak
 
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