Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на свої джерела.
Дивися повний текст Нафтові гіганти домовилися: ОПЕК+ планує найбільше в історії скорочення видобутку нафти.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 10:59
Нафтові гіганти домовилися: ОПЕК+ планує найбільше в...
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Дивися повний текст Нафтові гіганти домовилися: ОПЕК+ планує найбільше в історії скорочення видобутку нафти.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:00
Ну вот сорвался в пропасть страх, теперь - наверх! Через год по 100+.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:40
Домовились, щоб ціна не впала нижче $20. Платоспроможного попиту немає, ціна не піднімається, як очікувалось, а Саудівська Аравія продовжує пропонувати дешеву нафту в Європу. По ходу, ціна тут другорядний фактор, іде перерозподіл сфер впливу на ринку.
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