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Без співпраці з МВФ дефолту
не буде - міністр фінансів

Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:32

Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів не очікує дефолту України без кредиту МВФ.

Дивися повний текст Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів.
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