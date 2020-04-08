Міністр фінансів не очікує дефолту України без кредиту МВФ.
Дивися повний текст Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 11:32
Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:40
Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов
Конечно не будет. Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.
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