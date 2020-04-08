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Без співпраці з МВФ дефолту
не буде - міністр фінансів

Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:32

Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів не очікує дефолту України без кредиту МВФ.

Дивися повний текст Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:17

Так дефолт и случается, когда министр финансов не ожидает)))...
sergy_kulinich
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:40

Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов

Конечно не будет. Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:34

  p_a_l написав:Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов
Конечно не будет. Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.

Україна колись була успішною і процвітаючою країною? Може пам'ять мені зраджує, але я за всю історію не пам'ятаю такого часу. Чи може ви якусь іншу країну маєте на увазі?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:17

  NetSerpent написав:
  p_a_l написав:Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов
Конечно не будет. Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.

Україна колись була успішною і процвітаючою країною? Може пам'ять мені зраджує, але я за всю історію не пам'ятаю такого часу. Чи може ви якусь іншу країну маєте на увазі?

До 1991г была вполне нормальной страной
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:21

  p_a_l написав:Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.


ватный полярный бред, когда на белое говорят черное :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:22

  shapo написав:
  NetSerpent написав:
  p_a_l написав:Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов
Конечно не будет. Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.

Україна колись була успішною і процвітаючою країною? Може пам'ять мені зраджує, але я за всю історію не пам'ятаю такого часу. Чи може ви якусь іншу країну маєте на увазі?

До 1991г была вполне нормальной страной


нормальной. только очень бедной и с низким уровнем жизни. потом на какое то время стало еще хуже :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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