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Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:32
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів не очікує дефолту України без кредиту МВФ.
Дивися повний текст Без співпраці з МВФ дефолту не буде - міністр фінансів
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R2
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:17
Так дефолт и случается, когда министр финансов не ожидает)))...
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sergy_kulinich
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:34
p_a_l написав:
Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов
Конечно не будет. Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.
Україна колись була успішною і процвітаючою країною? Може пам'ять мені зраджує, але я за всю історію не пам'ятаю такого часу. Чи може ви якусь іншу країну маєте на увазі?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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NetSerpent
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:17
NetSerpent написав: p_a_l написав:
Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов
Конечно не будет. Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.
Україна колись була успішною і процвітаючою країною? Може пам'ять мені зраджує, але я за всю історію не пам'ятаю такого часу. Чи може ви якусь іншу країну маєте на увазі?
До 1991г была вполне нормальной страной
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:21
p_a_l написав:
Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.
ватный полярный бред, когда на белое говорят черное
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:22
shapo написав: NetSerpent написав: p_a_l написав:
Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов
Конечно не будет. Только сотрудничество с МВФ может загнать когда то процветающую страну в дефолт и нищету.
Україна колись була успішною і процвітаючою країною? Може пам'ять мені зраджує, але я за всю історію не пам'ятаю такого часу. Чи може ви якусь іншу країну маєте на увазі?
До 1991г была вполне нормальной страной
нормальной. только очень бедной и с низким уровнем жизни. потом на какое то время стало еще хуже
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 14 кві, 2020 02:00
trololo написав:
нормальной. только очень бедной и с низким уровнем жизни. потом на какое то время стало еще хуже
Откуда дровишки ?
Вам то откуда знать, вы в то время в лучшем случае под стол пешком ходили
Народ да, в основной массе был не богат как и все на постсоветском пространстве. Но сама Украина была очень и очень, другой вопрос что разворовали и продолжают воровать.
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Igorten
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