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Африканські нафтовиробники
приєдналися до угоди про...

Африканські нафтовиробники приєдналися до угоди про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:42

Африканські нафтовиробники приєдналися до угоди про...

Пропонуємо до обговорення:
Члени Африканської організації виробників нафти (APPO) зобов'язалися приєднатися до угоди країн ОПЕК і не-ОПЕК щодо скорочення видобутку нафти.

Дивися повний текст Африканські нафтовиробники приєдналися до угоди про скорочення видобутку нафти.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:43

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