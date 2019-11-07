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Африканські нафтовиробники приєдналися до угоди про...
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Додано: Пон 13 кві, 2020 11:42
Пропонуємо до обговорення:
Члени Африканської організації виробників нафти (APPO) зобов'язалися приєднатися до угоди країн ОПЕК і не-ОПЕК щодо скорочення видобутку нафти.
Дивися повний текст Африканські нафтовиробники приєдналися до угоди про скорочення видобутку нафти
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Додано: Пон 13 кві, 2020 11:43
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