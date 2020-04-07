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У Європі стався рекордний обвал цін на електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 12:36
Пропонуємо до обговорення:
У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію стали від'ємними. Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool і угорської енергетичної біржі HUPH.
Дивися повний текст У Європі стався рекордний обвал цін на електрику
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Додано: Пон 13 кві, 2020 12:36
Цены - отрицательные!!!!
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