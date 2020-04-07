У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію стали від'ємними. Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool і угорської енергетичної біржі HUPH.
Дивися повний текст У Європі стався рекордний обвал цін на електрику.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 12:36
У Європі стався рекордний обвал цін на електрику
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Дивися повний текст У Європі стався рекордний обвал цін на електрику.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:10
А в Индонезии мангустины подешевели
Риторически спрошу: Україна - це ̶н̶е̶ Європа?
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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