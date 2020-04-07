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У Європі стався рекордний
обвал цін на електрику

У Європі стався рекордний обвал цін на електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:36

У Європі стався рекордний обвал цін на електрику

Пропонуємо до обговорення:
У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію стали від'ємними. Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool і угорської енергетичної біржі HUPH.

Дивися повний текст У Європі стався рекордний обвал цін на електрику.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:36

Цены - отрицательные!!!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:54

Обвал цен на електроенергию нам не угрожает.
grigory_ustimenko
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:10

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У Європі стався рекордний обвал цін на електрику


А в Индонезии мангустины подешевели :o

Риторически спрошу: Україна - це ̶н̶е̶ Європа?
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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