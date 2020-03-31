Розглянемо, чи звільнено бізнес від перевірок? Якщо звільнено, то на який строк?
Дивися повний текст Олеся Поворознюк: перевірка бізнесу. Заборонити не можна, дозволити.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 12:53
Олеся Поворознюк: перевірка бізнесу. Заборонити не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олеся Поворознюк: перевірка бізнесу. Заборонити не можна, дозволити.
Додано: Пон 13 кві, 2020 12:54
Странная юрист. 533 закон по пояснительной записке и названию имеет экономический характер и относится в первую очередь к финансовой сфере. Поэтому писать о том, что 540 закон разрешает проверки предприятий с высоким уровнем риска вне налогово-экономического поля не хватает оснований, как мне кажется.
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