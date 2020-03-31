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Олеся Поворознюк: перевірка
бізнесу. Заборонити не...

Олеся Поворознюк: перевірка бізнесу. Заборонити не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:53

Олеся Поворознюк: перевірка бізнесу. Заборонити не...

Пропонуємо до обговорення:
Розглянемо, чи звільнено бізнес від перевірок? Якщо звільнено, то на який строк?

Дивися повний текст Олеся Поворознюк: перевірка бізнесу. Заборонити не можна, дозволити.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:54

Странная юрист. 533 закон по пояснительной записке и названию имеет экономический характер и относится в первую очередь к финансовой сфере. Поэтому писать о том, что 540 закон разрешает проверки предприятий с высоким уровнем риска вне налогово-экономического поля не хватает оснований, как мне кажется.
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