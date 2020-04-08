Представники компанії "Міжнародні українські авіалінії" розповіли, коли почнуть виплачувати гроші громадянам за скасовані рейси через карантин.
Дивися повний текст У МАУ розповіли, коли повернуть гроші за скасовані рейси.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:01
У МАУ розповіли, коли повернуть гроші за скасовані рейси
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Дивися повний текст У МАУ розповіли, коли повернуть гроші за скасовані рейси.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:01
т.е. деньги потрачены, а возвраты будут с помощью схемы Понци - так понимаю, это как раз в духе МАУ ))
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