Представники компанії "Міжнародні українські авіалінії" розповіли, коли почнуть виплачувати гроші громадянам за скасовані рейси через карантин.
Дивися повний текст У МАУ розповіли, коли повернуть гроші за скасовані рейси.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:01
У МАУ розповіли, коли повернуть гроші за скасовані рейси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МАУ розповіли, коли повернуть гроші за скасовані рейси.
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:01
т.е. деньги потрачены, а возвраты будут с помощью схемы Понци - так понимаю, это как раз в духе МАУ ))
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:56
Tamagoch. так вообще-то сейчас все делают, любые билеты (концерты, театры и т.д.) - нифига не отдают деньги. Прикрываются форс-мажором, который типа прописан в условиях...
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:14
Re: У МАУ розповіли, коли повернуть гроші за скасовані рейси
Были куплены билеты у Ryanair. После отмены рейса из за карантина предложили вернуть деньги сразу (сразу это в течении 7 дней, как и в большинстве магазинов), поменять без доплаты на другое время. Были другие варианты, но мне не важны. Но с МАУ также были истории, вызывающие уважение. По состоянию здоровья жена не могла лететь. Попросили справку с больницы. Авиакомпания заморозила сумму с билетов (для меня и жены) с возможностью оплаты будущих рейсов без каких либо штрафов. Решили за день до вылета и достаточно оперативно.
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