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Ринок вакансій в Україні та світі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Український пошуковик за вакансіями Jooble поділився дослідженням, як змінюється міжнародний ринок праці під тиском коронакризи.
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