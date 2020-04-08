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Ринок вакансій в Україні
та світі (інфографіка)

Ринок вакансій в Україні та світі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:31

Ринок вакансій в Україні та світі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Український пошуковик за вакансіями Jooble поділився дослідженням, як змінюється міжнародний ринок праці під тиском коронакризи.

Дивися повний текст Ринок вакансій в Україні та світі (інфографіка).
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