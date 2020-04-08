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Українці з початку року купили нових авто на $560 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:08
Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2020 року в Україні зареєстрували 20 тис нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $ 28 тис.
Дивися повний текст Українці з початку року купили нових авто на $560 млн (інфографіка)
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:08
Купили не українці а продажні жидівські депутати!!!
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