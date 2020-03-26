Це допомогло б підприємствам скоротити витрати.
Дивися повний текст Робота після пандемії: 74% компаній готові перевести частину працівників на дистанційну роботу.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:26
Робота після пандемії: 74% компаній готові перевести...
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Дивися повний текст Робота після пандемії: 74% компаній готові перевести частину працівників на дистанційну роботу.
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:26
Мне иногда кажется , что все эти советники , бизнес -идеи , мозгами , гдето в 30 годах того столетия . Именно НЕПа .
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