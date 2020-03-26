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Робота після пандемії: 74%
компаній готові перевести...

Робота після пандемії: 74% компаній готові перевести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:26

Робота після пандемії: 74% компаній готові перевести...

Пропонуємо до обговорення:
Це допомогло б підприємствам скоротити витрати.

Дивися повний текст Робота після пандемії: 74% компаній готові перевести частину працівників на дистанційну роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:26

Мне иногда кажется , что все эти советники , бизнес -идеи , мозгами , гдето в 30 годах того столетия . Именно НЕПа .
primaveri
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