Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 19:24
Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:25
Если чего, я только ссылку дал
Фоносемантический анализ фамилии Шмыгаль выявил, что фамилия Шмыгаль имеет четыре ярковыраженных фоносемантических признака:
страшное, тихое, тусклое, тёмное
Додано: Вів 14 кві, 2020 09:58
Угу. А "фоносемантический анализ фамилии" -- это что? -- что-то навроде хиромантии на пару с гомеопатией? -- и взрослый (вроде бы) человек _верит_ в этот бред?
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