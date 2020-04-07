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Прем'єр пообіцяв створити в
травні півмільйона робочих місць

Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:24

Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:25

Если чего, я только ссылку дал 8)

Фоносемантический анализ фамилии Шмыгаль выявил, что фамилия Шмыгаль имеет четыре ярковыраженных фоносемантических признака:

страшное, тихое, тусклое, тёмное

https://www.analizfamilii.ru/Shmygal/fo ... 3%E0%EB%FC
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:58

  EKO написав:Если чего, я только ссылку дал 8)

Фоносемантический анализ фамилии Шмыгаль выявил, что фамилия Шмыгаль имеет четыре ярковыраженных фоносемантических признака:

страшное, тихое, тусклое, тёмное

https://www.analizfamilii.ru/Shmygal/fo ... 3%E0%EB%FC

Угу. А "фоносемантический анализ фамилии" -- это что? -- что-то навроде хиромантии на пару с гомеопатией? -- и взрослый (вроде бы) человек _верит_ в этот бред? :shock:
_hunter
 
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