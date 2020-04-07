Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць

Додано: Вів 14 кві, 2020 15:22

Ловим на слове. Если не создаст, то, как честный человек и европейский политик, должен будет уйти в отставку. За "базар" надо отвечать!

Обещания мельчают год от года, как и политики. Помнится, там один в 2005-м уже обещал: "Мы ставим цель за 5 лет - 5 миллионов рабочих мест!", другой, в 2019-м: «Мы поставили цель, чтобы за пять лет экономика выросла минимум на 40%. Это приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест".

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.