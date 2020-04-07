Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 19:24
Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих місць.
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:25
Если чего, я только ссылку дал
Фоносемантический анализ фамилии Шмыгаль выявил, что фамилия Шмыгаль имеет четыре ярковыраженных фоносемантических признака:
страшное, тихое, тусклое, тёмное
Додано: Вів 14 кві, 2020 09:58
Угу. А "фоносемантический анализ фамилии" -- это что? -- что-то навроде хиромантии на пару с гомеопатией? -- и взрослый (вроде бы) человек _верит_ в этот бред?
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:22
Ловим на слове. Если не создаст, то, как честный человек и европейский политик, должен будет уйти в отставку. За "базар" надо отвечать!
Обещания мельчают год от года, как и политики. Помнится, там один в 2005-м уже обещал: "Мы ставим цель за 5 лет - 5 миллионов рабочих мест!", другой, в 2019-м: «Мы поставили цель, чтобы за пять лет экономика выросла минимум на 40%. Это приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест".
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:31
єдине, що Шморгаль не уточнив, не будуть створені створені 500 тис робочих місць - в Кабміні? Чи на ютюб-каналі глядачів 95 кварталу?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:44
По немецки, Schmuggel - контрабанда. И сразу вспомнился видный российский политический деятель Шахрай С.М.(хорошо, что россияне не знают мовы!)
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:50
Re: Прем'єр пообіцяв створити в травні півмільйона робочих м
Але він не уточнив, що вони будуть оплачувані.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:20
Та создать можно сколько угодно рабочих мест с минимальной хз, только кто туда работать пойдет.
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