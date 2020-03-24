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У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:29
Пропонуємо до обговорення:
Будівельна компанія «Київміськбуд» буде вводити в експлуатацію будинки «Укрбуду».
Дивися повний текст У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
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