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У Зеленського розказали, як
рятують інвесторів «Укрбуду»

У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:29

У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»

Пропонуємо до обговорення:
Будівельна компанія «Київміськбуд» буде вводити в експлуатацію будинки «Укрбуду».

Дивися повний текст У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду».
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