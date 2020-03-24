Будівельна компанія «Київміськбуд» буде вводити в експлуатацію будинки «Укрбуду».
Дивися повний текст У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду».
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:29
У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду».
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:15
Графики финансирования недостроев есть, а финансиста забыли назвать.
Это точно не КГС и не развалившийся Укрбуд.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:48
Очевидно, что покупая квартиру на этапе фундамента - это риски, цена ниже не просто так.
Заключая депозитный договор с непонятном банке - тоже риск.
Так почему бюджетные деньги должны тратиться на это, ведь риски были известны изначально?
Или в казино вы тоже петиции собираете мол "я думал, что выиграю, верни деньги"?
В итоге страдают обычные налогоплатильщики, которые недополучают развития инфраструктуры и улучшения качества жизни.
Ведь платить нужно за б@ранов...
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