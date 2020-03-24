У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»

Додано: Вів 14 кві, 2020 10:36

egor6508, есть ещё факторы почему ниже... потому что квартира будет года через 2 построена только (в нормальном варианте). То есть купив сразу, ты можешь сдавать её условно за 300$/мес и за 2 года получил бы 7200$. Плюс в новострой ещё вложиться надо хорошо (а при покупке на вторичке некоторые покупают с обычным маленьким ремонтом и живут так ещё несколько лет, пока денег не накопят на хороший ремонт).

А насчет депозитного договора в непонятном банке..Ну так государство же с банков дерёт деньги за депозиты (вроде 0.25% раньше было, щас хз сколько, т.е. с условного привата в год лярд гривен берется только, а есть ещё куча банков, то есть хватит, что покрыть расходы неопнятного банка), поэтому и приходится им выплачивать всем баранам.