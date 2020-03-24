Будівельна компанія «Київміськбуд» буде вводити в експлуатацію будинки «Укрбуду».
Дивися повний текст У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду».
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:29
У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду».
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:15
Графики финансирования недостроев есть, а финансиста забыли назвать.
Это точно не КГС и не развалившийся Укрбуд.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:20
На самом деле, нам инвесторам, пообещали в декабре и мы поверили. Но то что ситуация не сдвинулась это факт.
Наши дома как правило не строятся и никакой информации нам не дают, а уже 2 год пошел как я должен был с соседями жить в новой квартире.
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:48
Очевидно, что покупая квартиру на этапе фундамента - это риски, цена ниже не просто так.
Заключая депозитный договор с непонятном банке - тоже риск.
Так почему бюджетные деньги должны тратиться на это, ведь риски были известны изначально?
Или в казино вы тоже петиции собираете мол "я думал, что выиграю, верни деньги"?
В итоге страдают обычные налогоплатильщики, которые недополучают развития инфраструктуры и улучшения качества жизни.
Ведь платить нужно за б@ранов...
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:27
Элита-центр не научил людей, УКРБУД доучивает. Кто выдаст димлом? Поживем , увидим.
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:36
egor6508, есть ещё факторы почему ниже... потому что квартира будет года через 2 построена только (в нормальном варианте). То есть купив сразу, ты можешь сдавать её условно за 300$/мес и за 2 года получил бы 7200$. Плюс в новострой ещё вложиться надо хорошо (а при покупке на вторичке некоторые покупают с обычным маленьким ремонтом и живут так ещё несколько лет, пока денег не накопят на хороший ремонт).
А насчет депозитного договора в непонятном банке..Ну так государство же с банков дерёт деньги за депозиты (вроде 0.25% раньше было, щас хз сколько, т.е. с условного привата в год лярд гривен берется только, а есть ещё куча банков, то есть хватит, что покрыть расходы неопнятного банка), поэтому и приходится им выплачивать всем баранам.
Додано: Вів 14 кві, 2020 10:47
Вы забыли о налогах. Сейчас около 20% процентного дохода в банке забирает гос-во! Так что ему выгодно чтобы банки работали и чтобы там держало деньги население.
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