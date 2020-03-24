RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського розказали, як
рятують інвесторів «Укрбуду»

У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:07

  askoldlavskiy написав:Элита-центр не научил людей, УКРБУД доучивает. Кто выдаст димлом? Поживем , увидим.

А почему Уко-груп забыли?
И почему люди должны в этом государстве учиться всему - от оценки застройщика и его проектно-сметной и разрешительной документации до протоколов лечения коронавируса?
Государство в лице ГлавАПУ г.Киева, ГАСи, Минрегионбуда здесь за что-то кроме сбора налогов отвечает?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:18

Re: У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»

Киевгорстрой достроит, но только те объекты которые хоть как то выгодны данному застройщику. Сначала произведут калькуляцию того что можно еще продать, оценят состояние дома/комплекса. Если плюс перекроет минус, тогда возможно возьмутся.
Закон к сожалению в данной ситуации защищает только права застройщика и никоим образом права покупателя. Лоббирует эти законы понятно кто.
Люди, инвестировавшие средства в квартиры на этапе котлована также должны быть защищены. Без них никакой новый дом не был бы построен. Это ни в коем случае нельзя приравнивать к казино. Когда какая либо организация вносит авансовый платеж, играет ли она в рулетку? Да, пусть эти квадратные метры дешевле, но также стоимость денежных средств во времени возрастает при правильном вложении (гарантированное - депозит/облигации, нет - собственный бизнес).
Виновны ли инвесторы в том что не могут изменить законодательную базу? Или в том что государство защищает владельца бизнеса который украл деньги здесь и продолжает воровать где то там? Наверное так же как и все граждане государства.
gorykiy
 
Повідомлень: 6
З нами з: 21.02.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Евгений Н., MSN [Bot], ssnet і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського прокоментували ухвалення закону про ринок...
R2 » Вів 31 бер, 2020 15:25
2 151
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 16:13
Nickoss1
У Зеленського заявили, що влада не розглядає варіант...
R2 » Пон 30 бер, 2020 14:14
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 14:15
awant
У Зеленського спрогнозували, коли закінчиться епідемія...
R2 » Вів 24 бер, 2020 13:48
3 502
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 16:00
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.