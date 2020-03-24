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У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:07
askoldlavskiy написав:
Элита-центр не научил людей, УКРБУД доучивает. Кто выдаст димлом? Поживем , увидим.
А почему Уко-груп забыли?
И почему люди должны в этом государстве учиться всему - от оценки застройщика и его проектно-сметной и разрешительной документации до протоколов лечения коронавируса?
Государство в лице ГлавАПУ г.Киева, ГАСи, Минрегионбуда здесь за что-то кроме сбора налогов отвечает?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:18
Киевгорстрой достроит, но только те объекты которые хоть как то выгодны данному застройщику. Сначала произведут калькуляцию того что можно еще продать, оценят состояние дома/комплекса. Если плюс перекроет минус, тогда возможно возьмутся.
Закон к сожалению в данной ситуации защищает только права застройщика и никоим образом права покупателя. Лоббирует эти законы понятно кто.
Люди, инвестировавшие средства в квартиры на этапе котлована также должны быть защищены. Без них никакой новый дом не был бы построен. Это ни в коем случае нельзя приравнивать к казино. Когда какая либо организация вносит авансовый платеж, играет ли она в рулетку? Да, пусть эти квадратные метры дешевле, но также стоимость денежных средств во времени возрастает при правильном вложении (гарантированное - депозит/облигации, нет - собственный бизнес).
Виновны ли инвесторы в том что не могут изменить законодательную базу? Или в том что государство защищает владельца бизнеса который украл деньги здесь и продолжает воровать где то там? Наверное так же как и все граждане государства.
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gorykiy
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