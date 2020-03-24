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У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:07
askoldlavskiy написав:
Элита-центр не научил людей, УКРБУД доучивает. Кто выдаст димлом? Поживем , увидим.
А почему Уко-груп забыли?
И почему люди должны в этом государстве учиться всему - от оценки застройщика и его проектно-сметной и разрешительной документации до протоколов лечения коронавируса?
Государство в лице ГлавАПУ г.Киева, ГАСи, Минрегионбуда здесь за что-то кроме сбора налогов отвечает?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:18
Киевгорстрой достроит, но только те объекты которые хоть как то выгодны данному застройщику. Сначала произведут калькуляцию того что можно еще продать, оценят состояние дома/комплекса. Если плюс перекроет минус, тогда возможно возьмутся.
Закон к сожалению в данной ситуации защищает только права застройщика и никоим образом права покупателя. Лоббирует эти законы понятно кто.
Люди, инвестировавшие средства в квартиры на этапе котлована также должны быть защищены. Без них никакой новый дом не был бы построен. Это ни в коем случае нельзя приравнивать к казино. Когда какая либо организация вносит авансовый платеж, играет ли она в рулетку? Да, пусть эти квадратные метры дешевле, но также стоимость денежных средств во времени возрастает при правильном вложении (гарантированное - депозит/облигации, нет - собственный бизнес).
Виновны ли инвесторы в том что не могут изменить законодательную базу? Или в том что государство защищает владельца бизнеса который украл деньги здесь и продолжает воровать где то там? Наверное так же как и все граждане государства.
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gorykiy
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:11
gorykiy написав:
Киевгорстрой достроит, но только те объекты которые хоть как то выгодны данному застройщику. Сначала произведут калькуляцию того что можно еще продать, оценят состояние дома/комплекса. Если плюс перекроет минус, тогда возможно возьмутся.
Закон к сожалению в данной ситуации защищает только права застройщика и никоим образом права покупателя. Лоббирует эти законы понятно кто.
Люди, инвестировавшие средства в квартиры на этапе котлована также должны быть защищены. Без них никакой новый дом не был бы построен
. Это ни в коем случае нельзя приравнивать к казино
. Когда какая либо организация вносит авансовый платеж, играет ли она в рулетку? Да, пусть эти квадратные метры дешевле, но также стоимость денежных средств во времени возрастает при правильном вложении (гарантированное - депозит/облигации, нет - собственный бизнес).Виновны ли инвесторы в том что не могут изменить законодательную базу?
Или в том что государство защищает владельца бизнеса который украл деньги здесь и продолжает воровать где то там? Наверное так же как и все граждане государства.
Это была бы проблема застройщика -- где деньги брать. И в Европах/Америках это никакая не проблема.
А к пирамиде -- можно?
Косвенно -- если бы никто не покупал котлованы -- их бы и продавать никто бы не пытался.
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_hunter
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:12
gorykiy написав:
Люди, инвестировавшие средства в квартиры на этапе котлована также должны быть защищены. Без них никакой новый дом не был бы построен.
Если бы эти люди не лезли со своими "инвестициями" куда попало, стараясь побыстрее закопать деньги на первом попавшемся Поле Чудес, то дома строились бы за деньги банков, где немного реже отдают деньги проходимцам, имея для этого специально обученных людей. И квартиры покупались бы уже построенными.
Но "инвесторы" решили рискнуть. Что ж, неплохо, только риск не дает гарантий положительного исхода.
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alter
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:18
alter Вам навязали что это должно быть риском и вы же теперь данную ситуацию и оправдываете. Но почему это должен быть риск? И почему риск того что инвестированные деньги украдут и никто даже не подумает их искать (и это подкреплено законом)? Странное мышление
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gorykiy
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:27
shapo написав:
Графики финансирования недостроев есть, а финансиста забыли назвать.
Это точно не КГС и не развалившийся Укрбуд.
тоже с большим интересом жду
пс: флажки на стройках поменяли с УБ на КМБ
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Ромасик
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:53
_hunter
- Это была бы проблема застройщика -- где деньги брать. И в Европах/Америках это никакая не проблема.
да, но какой процент инвестиций там? И подвержены ли они подобному риску.
- А к пирамиде -- можно?
Странно. В той же Европе возможно сравнивать подобные вещи? Или вы считаете что так и должно быть?
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gorykiy
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:10
gorykiy написав:_hunter
- Это была бы проблема застройщика -- где деньги брать. И в Европах/Америках это никакая не проблема.
да, но какой процент инвестиций там? И подвержены ли они подобному риску.
- А к пирамиде -- можно?
Странно. В той же Европе возможно сравнивать подобные вещи? Или вы считаете что так и должно быть?
А какая разница? Не подвержены.
Подобные -- нет. Я же написал -- как должно быть.
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_hunter
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