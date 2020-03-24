У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»

Додано: Вів 14 кві, 2020 14:18

Киевгорстрой достроит, но только те объекты которые хоть как то выгодны данному застройщику. Сначала произведут калькуляцию того что можно еще продать, оценят состояние дома/комплекса. Если плюс перекроет минус, тогда возможно возьмутся.

Закон к сожалению в данной ситуации защищает только права застройщика и никоим образом права покупателя. Лоббирует эти законы понятно кто.

Люди, инвестировавшие средства в квартиры на этапе котлована также должны быть защищены. Без них никакой новый дом не был бы построен. Это ни в коем случае нельзя приравнивать к казино. Когда какая либо организация вносит авансовый платеж, играет ли она в рулетку? Да, пусть эти квадратные метры дешевле, но также стоимость денежных средств во времени возрастает при правильном вложении (гарантированное - депозит/облигации, нет - собственный бизнес).

Виновны ли инвесторы в том что не могут изменить законодательную базу? Или в том что государство защищает владельца бизнеса который украл деньги здесь и продолжает воровать где то там? Наверное так же как и все граждане государства.