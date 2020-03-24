У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
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askoldlavskiy написав:Элита-центр не научил людей, УКРБУД доучивает. Кто выдаст димлом? Поживем , увидим.
А почему Уко-груп забыли? И почему люди должны в этом государстве учиться всему - от оценки застройщика и его проектно-сметной и разрешительной документации до протоколов лечения коронавируса? Государство в лице ГлавАПУ г.Киева, ГАСи, Минрегионбуда здесь за что-то кроме сбора налогов отвечает?
Киевгорстрой достроит, но только те объекты которые хоть как то выгодны данному застройщику. Сначала произведут калькуляцию того что можно еще продать, оценят состояние дома/комплекса. Если плюс перекроет минус, тогда возможно возьмутся. Закон к сожалению в данной ситуации защищает только права застройщика и никоим образом права покупателя. Лоббирует эти законы понятно кто. Люди, инвестировавшие средства в квартиры на этапе котлована также должны быть защищены. Без них никакой новый дом не был бы построен. Это ни в коем случае нельзя приравнивать к казино. Когда какая либо организация вносит авансовый платеж, играет ли она в рулетку? Да, пусть эти квадратные метры дешевле, но также стоимость денежных средств во времени возрастает при правильном вложении (гарантированное - депозит/облигации, нет - собственный бизнес). Виновны ли инвесторы в том что не могут изменить законодательную базу? Или в том что государство защищает владельца бизнеса который украл деньги здесь и продолжает воровать где то там? Наверное так же как и все граждане государства.
gorykiy написав:Киевгорстрой достроит, но только те объекты которые хоть как то выгодны данному застройщику. Сначала произведут калькуляцию того что можно еще продать, оценят состояние дома/комплекса. Если плюс перекроет минус, тогда возможно возьмутся. Закон к сожалению в данной ситуации защищает только права застройщика и никоим образом права покупателя. Лоббирует эти законы понятно кто. Люди, инвестировавшие средства в квартиры на этапе котлована также должны быть защищены. Без них никакой новый дом не был бы построен. Это ни в коем случае нельзя приравнивать к казино. Когда какая либо организация вносит авансовый платеж, играет ли она в рулетку? Да, пусть эти квадратные метры дешевле, но также стоимость денежных средств во времени возрастает при правильном вложении (гарантированное - депозит/облигации, нет - собственный бизнес). Виновны ли инвесторы в том что не могут изменить законодательную базу? Или в том что государство защищает владельца бизнеса который украл деньги здесь и продолжает воровать где то там? Наверное так же как и все граждане государства.
Это была бы проблема застройщика -- где деньги брать. И в Европах/Америках это никакая не проблема.
А к пирамиде -- можно?
Косвенно -- если бы никто не покупал котлованы -- их бы и продавать никто бы не пытался.
gorykiy написав:Люди, инвестировавшие средства в квартиры на этапе котлована также должны быть защищены. Без них никакой новый дом не был бы построен.
Если бы эти люди не лезли со своими "инвестициями" куда попало, стараясь побыстрее закопать деньги на первом попавшемся Поле Чудес, то дома строились бы за деньги банков, где немного реже отдают деньги проходимцам, имея для этого специально обученных людей. И квартиры покупались бы уже построенными. Но "инвесторы" решили рискнуть. Что ж, неплохо, только риск не дает гарантий положительного исхода.
alter Вам навязали что это должно быть риском и вы же теперь данную ситуацию и оправдываете. Но почему это должен быть риск? И почему риск того что инвестированные деньги украдут и никто даже не подумает их искать (и это подкреплено законом)? Странное мышление
gorykiy написав:Киевгорстрой достроит, но только те объекты которые хоть как то выгодны данному застройщику. Сначала произведут калькуляцию того что можно еще продать, оценят состояние дома/комплекса. Если плюс перекроет минус, тогда возможно возьмутся.
В комментарии OBOZREVATEL президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир рассказал, что на сегодняшний день они полностью приняли 5 из 23 объектов "Укрбуда".
"Это ЖК "Гармония", "Солнечная Ривьера", "Новомостицкий", "Харьковский" и "Пектораль". И сейчас практически закончена подготовка документов по еще одному ЖК - это "Кирилловский Гай". Но по значительной части объектов мы уперлись в непонимание масштаба проблемы бизнесменами – владельцами земли и чиновниками разного уровня", – сообщил Кушнир.
_hunter написав:Косвенно -- если бы никто не покупал котлованы -- их бы и продавать никто бы не пытался.
А где в этом процессе государство которое разрешает продавать квартиры на этапе котлована застройщику у которого на строительство денег нет и вся надежда его на то, что новые объекты позволят достроить старые?