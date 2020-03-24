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У Зеленського розказали, як
рятують інвесторів «Укрбуду»

У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:37

Re: У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»

gorykiy написав:alter Вам навязали что это должно быть риском и вы же теперь данную ситуацию и оправдываете. Но почему это должен быть риск? И почему риск того что инвестированные деньги украдут и никто даже не подумает их искать (и это подкреплено законом)? Странное мышление
Стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что такое инвестиции, как они связаны с риском? Прочитали бы определение хотя бы где нибудь, в Википедии, например.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:03

Re: У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»

  alter написав:Стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что такое инвестиции, как они связаны с риском?

Нет никакого смысла доказывать очевидные истины некоторым людям. Зачем метать бисер ?
У них в одном предложении спокойно сосуществуют понятия "инвестор" и "гарантия государства". Понимаете ? Это клиника, не тратьте своё время. :)
LutsMan
 
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