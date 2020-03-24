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У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:37
gorykiy написав:alter Вам навязали что это должно быть риском и вы же теперь данную ситуацию и оправдываете. Но почему это должен быть риск? И почему риск того что инвестированные деньги украдут и никто даже не подумает их искать (и это подкреплено законом)? Странное мышление
Стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что такое инвестиции, как они связаны с риском? Прочитали бы определение хотя бы где нибудь, в Википедии, например.
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alter
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:03
alter написав:
Стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что такое инвестиции, как они связаны с риском?
Нет никакого смысла доказывать очевидные истины некоторым людям. Зачем метать бисер ?
У них в одном предложении спокойно сосуществуют понятия "инвестор" и "гарантия государства". Понимаете ? Это клиника, не тратьте своё время.
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LutsMan
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Додано: Вів 14 кві, 2020 23:51
LutsMan написав: alter написав:
Стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что такое инвестиции, как они связаны с риском?
Нет никакого смысла доказывать очевидные истины некоторым людям. Зачем метать бисер ?
У них в одном предложении спокойно сосуществуют понятия "инвестор" и "гарантия государства". Понимаете ? Это клиника, не тратьте своё время.
Это гребаное государство решило создать такие условия для застройщика когда тысячи людей покупая строящиеся квартиры даже не подозревают что они такие же инвесторы как те кто покупает ценные бумаги на разработку какого-нибудь алмазного рудника в Килиманджаро.
И где в мире ещё такое есть в жилищном строительстве?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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