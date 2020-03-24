У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»

Додано: Сер 15 кві, 2020 14:42

_hunter написав:

>>> Ничего подобного. Эту схему придумал КГС в середине 90-х ,потом ее распространили на всю страну.

О механизмах преступного насильного распространения можно чуть подробнее?



>>> Зачем оправдывать старыми финансовыми пирамидами 90-х беспредел который творится на строительном рынке Украины во многом напоминающем финансово-строительные пирамиды?

Потому как нет никакого беспредела: кто хочет (меньшинство) покупает готовые квартиры, кто не хочет (большинство) играется в "инвестиции".



И никто ничего не оправдывает -- я просто объясняю почему "одним законом" эту проблему не решить. В мордоре вот уже с 15 лет регулированием занимаются -- кроме роста цен заметного эффекта не наблюдается. >>> Ничего подобного. Эту схему придумал КГС в середине 90-х ,потом ее распространили на всю страну.О механизмах преступного насильного распространения можно чуть подробнее?>>> Зачем оправдывать старыми финансовыми пирамидами 90-х беспредел который творится на строительном рынке Украины во многом напоминающем финансово-строительные пирамиды?Потому как нет никакого беспредела: кто хочет (меньшинство) покупает готовые квартиры, кто не хочет (большинство) играется в "инвестиции".И никто ничего не оправдывает -- я просто объясняю почему "одним законом" эту проблему не решить. В мордоре вот уже с 15 лет регулированием занимаются -- кроме роста цен заметного эффекта не наблюдается.

1) Назовите когда в России последний раз лопнула финансово-строительная пирамида соизмеримая с Укрбудом.И мы же в Европу идём, расскажите как там микитасей ловят2) Понятно что можно купить готовую квартиру на вторичке или уже в сданном доме хотя и с этим в Украине случаются проблемы.Но если государство разрешает подобный бизнес, т. е. продажу ещё не построенных квартир, то почему хоть и с коррупцией и взятками но проверка проектно-сметной и разрешительной документации ведётся, а финансовое состояние застройщика почему-то ни один орган не интересует. Ведь у него может элементарно не хватит денег на достройку и строение превратится в долгострой который портит архитектуру города не говоря об обманутых покупателя, пардон, горе-инвесторов.На этот элементарный вопрос сможете ответить?Где такая лафа для инвестора (не путать с несчастными покупателями) когда он не рискует ничем - ни своими деньгами, ни своим имуществом- в строительстве жилья в мире ещё есть?