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У Зеленського розказали, як рятують інвесторів «Укрбуду»
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:37
gorykiy написав:alter Вам навязали что это должно быть риском и вы же теперь данную ситуацию и оправдываете. Но почему это должен быть риск? И почему риск того что инвестированные деньги украдут и никто даже не подумает их искать (и это подкреплено законом)? Странное мышление
Стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что такое инвестиции, как они связаны с риском? Прочитали бы определение хотя бы где нибудь, в Википедии, например.
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alter
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:03
alter написав:
Стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что такое инвестиции, как они связаны с риском?
Нет никакого смысла доказывать очевидные истины некоторым людям. Зачем метать бисер ?
У них в одном предложении спокойно сосуществуют понятия "инвестор" и "гарантия государства". Понимаете ? Это клиника, не тратьте своё время.
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LutsMan
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Додано: Вів 14 кві, 2020 23:51
LutsMan написав: alter написав:
Стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что такое инвестиции, как они связаны с риском?
Нет никакого смысла доказывать очевидные истины некоторым людям. Зачем метать бисер ?
У них в одном предложении спокойно сосуществуют понятия "инвестор" и "гарантия государства". Понимаете ? Это клиника, не тратьте своё время.
Это гребаное государство решило создать такие условия для застройщика когда тысячи людей покупая строящиеся квартиры даже не подозревают что они такие же инвесторы как те кто покупает ценные бумаги на разработку какого-нибудь алмазного рудника в Килиманджаро.
И где в мире ещё такое есть в жилищном строительстве?
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shapo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:31
shapo написав: LutsMan написав: alter написав:
Стесняюсь спросить, а вы вообще в курсе, что такое инвестиции, как они связаны с риском?
Нет никакого смысла доказывать очевидные истины некоторым людям. Зачем метать бисер ?
У них в одном предложении спокойно сосуществуют понятия "инвестор" и "гарантия государства". Понимаете ? Это клиника, не тратьте своё время.
Это гребаное государство решило создать такие условия для застройщика когда тысячи людей покупая строящиеся квартиры даже не подозревают что они такие же инвесторы как те кто покупает ценные бумаги на разработку какого-нибудь алмазного рудника в Килиманджаро.
И где в мире ещё такое есть в жилищном строительстве?
В смысле "государство создало"? -- пока есть спрос на такие схемы со стороны "инвесторов" -- застройщики будут организовывать предложение.
Если застройщиков обязать строить "за свои" -- тут такое начнется -- куда там перекрытие дорог войцеховскими. Достаточно вспомнить что при аресте Мавроди было...
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_hunter
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:44
shapo написав:
Это гребаное государство решило создать такие условия для застройщика когда тысячи людей покупая строящиеся квартиры даже не подозревают что они такие же инвесторы как те кто покупает ценные бумаги на разработку какого-нибудь алмазного рудника в Килиманджаро.
И где в мире ещё такое есть в жилищном строительстве?
_hunter написав:
В смысле "государство создало"? -- пока есть спрос на такие схемы со стороны "инвесторов" -- застройщики будут организовывать предложение.
Ничего подобного.
Эту схему придумал КГС в середине 90-х ,потом ее распространили на всю страну.
Вот только законодательная база и контроль со стороны государства должен быть выстроен так как удобно и безопасно покупателю квартиры, а не застройщику.
_hunter написав:
Если застройщиков обязать строить "за свои" -- тут такое начнется -- куда там перекрытие дорог войцеховскими. Достаточно вспомнить что при аресте Мавроди было...
Зачем оправдывать старыми финансовыми пирамидами 90-х беспредел который творится на строительном рынке Украины во многом напоминающем финансово-строительные пирамиды?
Во всем мире застройщик строит за свои или занятые у банка где он отвечает своим имуществом, а здесь нашли лохов которых обозвали инвесторами и рассказывают что по-другому нельзя.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:11
shapo написав: _hunter написав:
В смысле "государство создало"? -- пока есть спрос на такие схемы со стороны "инвесторов" -- застройщики будут организовывать предложение.
Ничего подобного.
Эту схему придумал КГС в середине 90-х ,потом ее распространили на всю страну.
Вот только законодательная база и контроль со стороны государства должен быть выстроен так как удобно и безопасно покупателю квартиры, а не застройщику.
_hunter написав:
Если застройщиков обязать строить "за свои" -- тут такое начнется -- куда там перекрытие дорог войцеховскими. Достаточно вспомнить что при аресте Мавроди было...
Зачем оправдывать старыми финансовыми пирамидами 90-х беспредел который творится на строительном рынке Украины во многом напоминающем финансово-строительные пирамиды?
Во всем мире застройщик строит за свои или занятые у банка где он отвечает своим имуществом, а здесь нашли лохов которых обозвали инвесторами и рассказывают что по-другому нельзя.
>>> Ничего подобного. Эту схему придумал КГС в середине 90-х ,потом ее распространили на всю страну.
О механизмах преступного насильного распространения можно чуть подробнее?
>>> Зачем оправдывать старыми финансовыми пирамидами 90-х беспредел который творится на строительном рынке Украины во многом напоминающем финансово-строительные пирамиды?
Потому как нет никакого беспредела: кто хочет (меньшинство) покупает готовые квартиры, кто не хочет (большинство) играется в "инвестиции".
И никто ничего не оправдывает -- я просто объясняю почему "одним законом" эту проблему не решить. В мордоре вот уже с 15 лет регулированием занимаются -- кроме роста цен заметного эффекта не наблюдается.
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_hunter
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:42
_hunter написав:
>>> Ничего подобного. Эту схему придумал КГС в середине 90-х ,потом ее распространили на всю страну.
О механизмах преступного насильного распространения можно чуть подробнее?
>>> Зачем оправдывать старыми финансовыми пирамидами 90-х беспредел который творится на строительном рынке Украины во многом напоминающем финансово-строительные пирамиды?
Потому как нет никакого беспредела: кто хочет (меньшинство) покупает готовые квартиры, кто не хочет (большинство) играется в "инвестиции".
И никто ничего не оправдывает -- я просто объясняю почему "одним законом" эту проблему не решить. В мордоре вот уже с 15 лет регулированием занимаются -- кроме роста цен заметного эффекта не наблюдается.
1) Назовите когда в России последний раз лопнула финансово-строительная пирамида соизмеримая с Укрбудом.
И мы же в Европу идём, расскажите как там микитасей ловят
2) Понятно что можно купить готовую квартиру на вторичке или уже в сданном доме хотя и с этим в Украине случаются проблемы.
Но если государство разрешает подобный бизнес, т. е. продажу ещё не построенных квартир, то почему хоть и с коррупцией и взятками но проверка проектно-сметной и разрешительной документации ведётся, а финансовое состояние застройщика почему-то ни один орган не интересует. Ведь у него может элементарно не хватит денег на достройку и строение превратится в долгострой который портит архитектуру города не говоря об обманутых покупателя, пардон, горе-инвесторов.
На этот элементарный вопрос сможете ответить?
Где такая лафа для инвестора (не путать с несчастными покупателями) когда он не рискует ничем - ни своими деньгами, ни своим имуществом- в строительстве жилья в мире ещё есть?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 15:41
shapo написав: _hunter написав:
>>> Ничего подобного. Эту схему придумал КГС в середине 90-х ,потом ее распространили на всю страну.
О механизмах преступного насильного распространения можно чуть подробнее?
>>> Зачем оправдывать старыми финансовыми пирамидами 90-х беспредел который творится на строительном рынке Украины во многом напоминающем финансово-строительные пирамиды?
Потому как нет никакого беспредела: кто хочет (меньшинство) покупает готовые квартиры, кто не хочет (большинство) играется в "инвестиции".
И никто ничего не оправдывает -- я просто объясняю почему "одним законом" эту проблему не решить. В мордоре вот уже с 15 лет регулированием занимаются -- кроме роста цен заметного эффекта не наблюдается.
1) Назовите когда в России последний раз лопнула финансово-строительная пирамида соизмеримая с Укрбудом.
И мы же в Европу идём, расскажите как там микитасей ловят
2) Понятно что можно купить готовую квартиру на вторичке или уже в сданном доме хотя и с этим в Украине случаются проблемы.
Но если государство разрешает подобный бизнес
, т. е. продажу ещё не построенных квартир, то почему хоть и с коррупцией и взятками но проверка проектно-сметной и разрешительной документации ведётся, а финансовое состояние застройщика почему-то ни один орган не интересует
. Ведь у него может элементарно не хватит денег на достройку и строение превратится в долгострой который портит архитектуру города не говоря об обманутых покупателя, пардон, горе-инвесторов.
На этот элементарный вопрос сможете ответить?Где такая лафа для инвестора
(не путать с несчастными покупателями) когда он не рискует ничем - ни своими деньгами, ни своим имуществом- в строительстве жилья в мире ещё есть?
1) СУ-155 в 15-м
Так в Европе к этому еще дольше мордора шли. -- лет через 40 и у нас что-то подобное будет.
2) А нет причин запрещать. Пока "не мамонт" _требует_ дать ему доступ к "полю чудес" -- тот же B2BJewelry чего стоит!?! -- ничего не поменяется.
Потому как "атакуй-не атакуй -- всеравно получишь ... шайбу". Ради интереса -- рекомендую про берлинский аэропорт почитать.
Вы застройщика с инвестором не перепутали?..
P.S
Я таки жду "механизмы преступного насильного распространения схемы КГС"...
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_hunter
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