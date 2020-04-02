Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що після завершення карантину в Україні буде зростання економіки.
Дивися повний текст Криклій прогнозує, що після карантину в Україні відбудеться бум зростання економіки.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:33
Криклій прогнозує, що після карантину в Україні...
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Дивися повний текст Криклій прогнозує, що після карантину в Україні відбудеться бум зростання економіки.
Додано: Вів 14 кві, 2020 07:31
должность какая то проклятая.
все время назначают какие то говорящие головы.
причем пустые.
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