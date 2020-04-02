RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Криклій прогнозує, що після
карантину в Україні...

Криклій прогнозує, що після карантину в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:33

Криклій прогнозує, що після карантину в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що після завершення карантину в Україні буде зростання економіки.

Дивися повний текст Криклій прогнозує, що після карантину в Україні відбудеться бум зростання економіки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94639
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:57

Одного мало, будет два бума роста экономики
papazina
 
Повідомлень: 681
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 07:31

должность какая то проклятая.
все время назначают какие то говорящие головы.
причем пустые.
Tabak
 
Повідомлень: 275
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Під час карантину виплати допомоги для малозабезпечених...
R2 » Чет 02 кві, 2020 17:35
2 317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 20:25
rudnicok
Робота після пандемії: 74% компаній готові перевести...
R2 » Пон 13 кві, 2020 18:26
1 380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 18:26
primaveri
Ринок вакансій в Україні та світі (інфографіка)
R2 » Пон 13 кві, 2020 15:31
0 366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 15:31
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84407)
14.04.2020 08:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.