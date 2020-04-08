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Криклій прогнозує, що після
карантину в Україні...

Криклій прогнозує, що після карантину в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:33

Криклій прогнозує, що після карантину в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що після завершення карантину в Україні буде зростання економіки.

Дивися повний текст Криклій прогнозує, що після карантину в Україні відбудеться бум зростання економіки.
R2
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Одного мало, будет два бума роста экономики
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:17

Как можно таким недолугим экспппертам давать словами разговаривать.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:13

А он может за вышесказанное отвечать своим имуществом? Или только поговорить?
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:08

Цей новий гіперлуп "крутіший" за попереднього
sena_2008atp
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