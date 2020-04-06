|
|
Державні банки готуються отримати рефінансування до 61...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:34
Пропонуємо до обговорення:
Наглядові ради двох державних банків на початку квітня здійснили кроки, які в майбутньому пришвидшать отримання за потреби рефінансування НБУ.
Дивися повний текст Державні банки готуються отримати рефінансування до 61 млрд грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94637
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему