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Державні банки готуються
отримати рефінансування до 61...

Державні банки готуються отримати рефінансування до 61...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:34

Державні банки готуються отримати рефінансування до 61...

Пропонуємо до обговорення:
Наглядові ради двох державних банків на початку квітня здійснили кроки, які в майбутньому пришвидшать отримання за потреби рефінансування НБУ.

Дивися повний текст Державні банки готуються отримати рефінансування до 61 млрд грн.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 08:42

[quote][/quote]R2

А які саме і у якому обсязі?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:59

  Investor_K написав:
R2

А які саме і у якому обсязі?

Там подпись -- "Робот новин"... У него спрашивать -- это как "сам-с-собой разговаривать"...
_hunter
 
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