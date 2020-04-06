Наглядові ради двох державних банків на початку квітня здійснили кроки, які в майбутньому пришвидшать отримання за потреби рефінансування НБУ.
Дивися повний текст Державні банки готуються отримати рефінансування до 61 млрд грн.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:34
Державні банки готуються отримати рефінансування до 61...
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Дивися повний текст Державні банки готуються отримати рефінансування до 61 млрд грн.
Додано: Вів 14 кві, 2020 08:42
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А які саме і у якому обсязі?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 14 кві, 2020 09:59
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:47
_hunter
Не ту кнопу нажал. Но это не снимает вопрос. Может кто знает
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:56
Investor_K
Тайна покрытая мраком, как и все остальное, что у нас происходит.
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