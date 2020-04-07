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Міжбанк: за кого "зіграють" майбутні 3 дні великодніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 кві, 2020 23:09
Пропонуємо до обговорення:
Цього понеділка основними гравцями на міжбанку будуть: місцеві великі продавці валюти - аграрії і металурги, нерезиденти і сам Нацбанк.
Дивися повний текст Міжбанк: за кого \"зіграють\" майбутні 3 дні великодніх вихідних
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Додано: Пон 13 кві, 2020 23:09
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