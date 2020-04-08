У Національному банку України виступили проти ідеї емісії гривні для того, аби покрити дефіцит державного бюджету.
Дивися повний текст Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях у нікуди».
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:14
Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях...
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Дивися повний текст Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях у нікуди».
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:14
Странно, все страны печатают, чтобы поддержать свои экономики во время кризиса. А мы будем в тяжелые времена держать свою эконмику на голодном пайке и тем самым спонсировать чужие экономики?
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