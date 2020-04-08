RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк: друк гривні для
фінансування бюджету — це «шлях...

Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:14

Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України виступили проти ідеї емісії гривні для того, аби покрити дефіцит державного бюджету.

Дивися повний текст Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях у нікуди».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94640
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:14

Странно, все страны печатают, чтобы поддержать свои экономики во время кризиса. А мы будем в тяжелые времена держать свою эконмику на голодном пайке и тем самым спонсировать чужие экономики?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1809
З нами з: 26.02.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:29

  Амвросий написав:Странно, все страны печатают, чтобы поддержать свои экономики во время кризиса. А мы будем в тяжелые времена держать свою эконмику на голодном пайке и тем самым спонсировать чужие экономики?


такие при*** как ты в 90х печатали аж гай шумел. результат шикарен был - все стали миллионерами. потом сорос сволочь привел юща в нацбанк и запретил славянам жить богато.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4731
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bank of America дав прогноз курсу гривні до кінця року 1, 2
R2 » Нед 12 кві, 2020 13:01
17 2837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 16:02
ricardo
Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк 1, 2
R2 » Чет 09 кві, 2020 22:28
10 664
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 21:50
warlamp
До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за...
R2 » Чет 09 кві, 2020 14:04
2 147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 20:48
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18591)
14.04.2020 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.