У Національному банку України виступили проти ідеї емісії гривні для того, аби покрити дефіцит державного бюджету.
Дивися повний текст Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях у нікуди».
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Додано: Вів 14 кві, 2020 00:14
Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях у нікуди».
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:14
Странно, все страны печатают, чтобы поддержать свои экономики во время кризиса. А мы будем в тяжелые времена держать свою эконмику на голодном пайке и тем самым спонсировать чужие экономики?
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:29
такие при*** как ты в 90х печатали аж гай шумел. результат шикарен был - все стали миллионерами. потом сорос сволочь привел юща в нацбанк и запретил славянам жить богато.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 кві, 2020 03:12
trololo,
Вы предлагаете окончательно добить экономику? Но что это даст?
Без экономики спасать уже будет нечего, тогда уже хоть печатай, хоть не печатай, будут те самые 90-е годы.
В конце 80-ых годов не печатали, держали... И что получилось? Печатать всёравно пришлось, но уже с отказавшей экономикой.
Что я вижу - это цены в магазинах, которые гораздо дороже, чем были когда курс в обменках до 40 поднимался. Так что по сути гривна уже напечатана. Только напечатана она под спекулятивные деньги заведённые в Украину.
И хоть курс сейчас 27, но люди в магазинах уже платят за эту напечатанную гривну.
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:15
ФРС (нацбанк) только за последний месяц увеличил баланс ГКО (ОВГЗ) на 800 млрд долларов (4% ВВП).
И эти деньги уже дойдут в конце концов до потребителей (хоть конечно и не полном объеме).
Фактически США уже приступили к финансированию бюджета при помощи масштабного печатания денег.
Интерполировав на Украину мы бы получили 4 млрд долларов напечатаных за март.
В конечном счете такое печатание денег рано или поздно приведет к гиперинфляции.
У одних рано - Украина.
У других поздно - США.
но конец будет одинаков.
История повторяется.
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:24
Re: Нацбанк: друк гривні для фінансування бюджету — це «шлях
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